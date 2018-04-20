Овечкин вышел на 4-е место в истории среди россиян по играм в плей-офф с «2+»

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

Второй звездой матча стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин с 2 (1+1) баллами. Для 32-летнего нападающего эта игра стала 26-й в карьере в плей-офф, в которой ему удалось набрать два и более очка за матч. По этому показателю Овечкин вышел на четвёртое место среди российских игроков, обогнав Сергея Зубова и догнав Павла Дацюка.

Первое место занимает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (48), следом расположились Сергей Фёдоров (37) и Алексей Ковалёв (27).