Защитник «Виннипега» Моррисси дисквалифицирован за удар клюшкой в шею

Защитник «Виннипег Джетс» Джош Моррисси пропустит пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд». Защитник «Джетс» дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в шею нападающего «Уайлд» Эрика Стаала, информирует официальный сайт НХЛ.

Эпизод произошёл про ходу первого периода четвёртого матча серии, который завершился победой «Джетс» со счётом 2:0. Главные арбитры Стив Козари и Брайан Почмара не увидели нарушения правил со стороны Моррисси, после матча главный тренер «дикарей» Брюс Будро сказал, что это решение определило исход матча.

Видео момента можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.

Пятый матч серии состоится завтра, 21 апреля, в Виннипеге. Начало встречи — в 02:30 мск.