Александр Овечкин признан главной звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня плей-офф, определив тройку главных звёзд.

Лучшим игроком дня назван капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1, 2-2 в серии).

Второй звездой признан голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск, отразивший 31 бросок во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1, 3-1 в серии).

Замкнул тройку лучших партнёр Овечкина по звену Том Уилсон, также набравший 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (4:1, 2-2 в серии).