Нападающий «Лады» Денис Зернов близок к переходу в СКА

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Лады» Денис Зернов близок к переходу в СКА. Сумма компенсации клубу из Тольятти за права на хоккеиста составит 100 млн рублей.

В минувшем сезоне 22-летний хоккеист провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил 16 шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности «0». За карьеру в КХЛ он сыграл 107 матчей и набрал 42 (23+19) очка.

Помимо СКА на хоккеиста претендует магнитогорский «Металлург». «Лада» имеет право вести переговоры с потенциальными покупателями до 31 мая.