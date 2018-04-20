Овечкин делит 2-е место в истории «Вашингтона» по голевым передачам в плей-офф

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Победную шайбу с передачи Александра Овечкина забросил форвард «столичных» Ти Джей Оши.

Для капитана «Вашингтона» эта игра стала 101-й в карьере в плей-офф. Александр вышел на второе место за всю историю по результативным передачам за клуб в плей-офф (47 передач), догнав результат Дэйла Хантера. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли теперь на счету 32-летнего Овечкина 6 (3+3) очков в 4 матчах. Клубный рекорд принадлежит Никласу Бекстрёму (54).

Видео гола Оши можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».