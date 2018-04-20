Фетисов: если Знарок обиделся, то он не прав. У него были все возможности

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об изменениях в тренерском штабе сборной России по хоккею.



«Не знаю, что там происходит. Разные слухи. Если обиделся Знарок, то он не прав. Я точно знаю, что он один из самых высокооплачиваемых тренеров в мире. У него были все возможности. Если он стал инициатором, то, повторюсь, он не прав, если другое – то не знаю. Считаю, что олимпийский успех не должен кружить голову. Мы были в 55 секундах от позора, от которого бы не отмылись никогда. Но волшебник из «Красной армии» сотворил четыре гола. Эти ребята не были замечены, но мы их в своё время взяли в «Красную армию». Я имею ввиду Кучерова и Гусева. И они воспользовались шансом. Нужно думать, что мы будем делать в ближайшие 5-10 лет, как мы будем конкурировать с НХЛ», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.