Фетисов прокомментировал отказ Ковальчука и Радулова ехать на чемпионат мира

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с отказом форвардов Ильи Ковальчука и Александра Радулова выступить на предстоящем чемпионате мира в Дании.



«Отказ Ковальчука и Радулова ехать на чемпионат мира? Это их право, они это право заслужили. Они понимают меру ответственности. Я тоже достаточно долго играл в хоккей. Если есть такое приглашение, но всё не в порядке со здоровьем, то этот поступок можно понять. Молодым ребятам хочу пожелать набраться опыта. Помимо хоккеистов у нас ребята в тренерском штабе с новым видением хоккея. Знаете, советская школа отличилась своей игрой. Сейчас нет того, что в своё время восхищало весь мир. Мы или играем как все, или не играем вообще. Надеюсь, что эти ребята принесут в хоккей то, что нас будет радовать. Не только результатами, но и игрой», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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