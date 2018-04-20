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Токранов вернулся в состав «Ак Барса» на четвёртый матч финала с ЦСКА

Токранов вернулся в состав «Ак Барса» на четвёртый матч финала с ЦСКА
Хоккей / КХЛ

Стал известен состав «Ак Барса» на четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА (2-1), сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Гарипов (Шарыченков);

Марков – Яруллин, Секач – Ландер – Азеведу;

Охтамаа – Лямкин, Зарипов – Ткачёв – Галиев;

Токранов – Батыршин, Лукоянов – Бурмистров – Потапов;

Сидоров, Глухов – Свитов – Клинкхаммер.

Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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