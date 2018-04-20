Токранов вернулся в состав «Ак Барса» на четвёртый матч финала с ЦСКА

Стал известен состав «Ак Барса» на четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА (2-1), сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Гарипов (Шарыченков);
Марков – Яруллин, Секач – Ландер – Азеведу;
Охтамаа – Лямкин, Зарипов – Ткачёв – Галиев;
Токранов – Батыршин, Лукоянов – Бурмистров – Потапов;
Сидоров, Глухов – Свитов – Клинкхаммер.
Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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