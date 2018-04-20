Ничушкин не сыграет с «Ак Барсом» в четвёртом матче финальной серии

Стал известен состав ЦСКА на четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (1-2), сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Сорокин (Юханссон);

Киселевич – Робинсон, Григоренко – Попов – Петров;

Нестеров – Марченко, Шалунов – Андронов – Капризов;

Пашнин – Сергеев, Кузьменко – Светлаков – Телегин;

Науменков, Плэтт – Скотт – Жарков, Попугаев.

Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.