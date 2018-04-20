Джерси с фамилией Мэттьюс — самые продаваемые в сезоне-2017/18 НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала данные о наиболее покупаемых джерси в сезоне-2017/18.



Лидером рейтинга стала молодая звезда «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. По числу продаж его футболки превзошли именные свитера Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» и Коннора Макдэвида из «Эдмонотон Ойлерз».

В топ-15 вошли джерси с четырьмя фамилиями российских хоккеистов. На шестой позиции расположился Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), на 10-м месте — Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»), а 14-я и 15-я строчки рейтинга достались соответственно Андрею Василевскому («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Евгению Малкину («Питтсбург Пингвинз»).