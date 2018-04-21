Защитник «Югры» Бурстрём хочет вернуться в Швецию

Защитник ханты-мансийской «Югры» Никлас Бурстрём хочет вернуться в Швецию, информирует Hockey Sverige. Сообщается, что борьбу за игрока ведут клубы «Вёкше» и «Шеллефтео». Напомним, после окончания регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 «Югра» была исключена из лиги.



Бурстрём в завершившемся регулярном чемпионате провёл 53 игры за «Витязь» и «Югру», сумев отметиться семью (3+4) очками при показателе полезности "-19" и 20 минутах штрафного времени. В среднем 27-летний хоккеист проводил на льду около 19 минут за матч.

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