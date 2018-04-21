Николай Борщевский будет новым главным тренером «Амура»

Как стало известно «Чемпионату», Николай Борщевский будет новым главным тренером хабаровского «Амура».
Борщевский — олимпийский чемпион 1992 года. В качестве тренера 53-летний специалист успел поработать в молодёжных командах, «Локомотиве», «Атланте», ХК СКА и «Салавате Юлаеве», который покинул вместе с Игорем Захаркиным.
«Амур» в сезоне-2017/18 возглавлял Андрей Мартемьянов, который сумел вывести хабаровскую команду в плей-офф, где она уступила казанскому «Ак Барсу» со счётом 1-4. До этого «Амур» несколько лет не участвовал в розыгрыше Кубка Гагарина.
Кто он – тренер года в КХЛ? Уж точно не Знарок
Лучший тренер сезона – это тот, кто удивляет, а не выигрывает кубки на заказ. КХЛ пора ломать традиции.