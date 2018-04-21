Малкин: «Питтсбург» постарается выиграть Кубок, лето пройдёт намного веселее

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о желании выиграть четвёртый Кубок Стэнли.



«Есть ли мотивация побеждать? Конечно, есть. Почему нет? Когда побеждаешь, у тебя новые ощущения и эмоции. Да и лето проходит намного веселее. А когда проигрываешь, то ходишь уставшим, огорченным, разочарованным. Хочется, чтобы были только положительные эмоции. А их придают только победы, поэтому будем стараться. Но не надо загадывать далеко. Сначала нужно обыграть «Филадельфию», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» теряет преимущество. И чуть не теряет Малкина А «Виннипег» творит историю.