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Малкин: «Питтсбург» постарается выиграть Кубок, лето пройдёт намного веселее

Малкин: «Питтсбург» постарается выиграть Кубок, лето пройдёт намного веселее
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о желании выиграть четвёртый Кубок Стэнли.

«Есть ли мотивация побеждать? Конечно, есть. Почему нет? Когда побеждаешь, у тебя новые ощущения и эмоции. Да и лето проходит намного веселее. А когда проигрываешь, то ходишь уставшим, огорченным, разочарованным. Хочется, чтобы были только положительные эмоции. А их придают только победы, поэтому будем стараться. Но не надо загадывать далеко. Сначала нужно обыграть «Филадельфию», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

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