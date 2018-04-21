Сборная России уступила команде Финляндии в матче Еврохоккейтура

Сборная России потерпела поражение от команды Финляндии в своём втором матче на Чешских играх. Встреча завершилась со счётом 1:2.



Россияне открыли счёт в матче стараниями Никиты Гусева. Однако финны ответили точными бросками Хенри Йокихарью и Ере Саллинена.



Исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьёв проиграл второй матч на этом турнире. Двумя днями ранее сборная России уступила шведам с тем же счётом — 1:2.

Заключительный матч на этапе Еврохоккейтура сборная России проведёт завтра, 22 апреля, соперником станет команда Чехии. Начало встречи запланировано на 15:20 по московскому времени.