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Сборная России уступила команде Финляндии в матче Еврохоккейтура

Фото: fhr.ru
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Еврохоккейтура
Хоккей / Евротур

Сборная России потерпела поражение от команды Финляндии в своём втором матче на Чешских играх. Встреча завершилась со счётом 1:2.

Россияне открыли счёт в матче стараниями Никиты Гусева. Однако финны ответили точными бросками Хенри Йокихарью и Ере Саллинена.

Исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьёв проиграл второй матч на этом турнире. Двумя днями ранее сборная России уступила шведам с тем же счётом — 1:2.

Еврохоккейтур
21 апреля 2018, суббота. 19:15 МСК
Россия
1 : 2
1:0, 0:1, 0:1
Финляндия
1:0 – Гусев (Бывальцев) – 07:15 (5x5), 1:1 – Йокихарью (Суомела, Йормакка) – 34:39 (5x4), 1:2 – Саллинен (Анттила, Покка) – 58:02 (5x5)

Заключительный матч на этапе Еврохоккейтура сборная России проведёт завтра, 22 апреля, соперником станет команда Чехии. Начало встречи запланировано на 15:20 по московскому времени.

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