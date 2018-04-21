Дадонов: трудно сказать, почему мало забиваем. Надо менять отношение к работе

Нападающий сборной России по хоккею Евгений Дадонов подвёл итоги матча Еврохоккейтура с командой Финляндии (1:2).



«Трудно сказать, почему мало забиваем. Наверное, плохо лезем на ворота, мало помех вратарю делаем. В каких-то аспектах играли лучше, чем со шведами. Мало что получалось, вроде бы контролировали игру, но стопроцентных моментов было не так уж и много.



Сложно ответить, почему плохо сыграли в большинстве, будем разбирать. Особо ничего уже до матча с чехами менять не стоит. Если только отношение к работе, чтобы моментов было больше, проявлять настырность. Не удивлён игрой Шестёркина. Мне кажется, он всегда хорошо играет», — приводит слова Дадонова официальный сайт ФХР.

Воробьёв снова проиграл. И усыпил болельщика Команда Воробьёва смотрелась лучше соперника, но финны выжали максимум из своих моментов.