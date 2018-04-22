Никита Кучеров установил новый рекорд «Тампа-Бэй» по очкам в серии плей-офф

В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке принимал «Нью-Джерси Дэвилз» и победил— 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). «Тампа» завершила серию со счётом 4-1 и стала первым участником полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой, которая стала для него пятой в нынешнем розыгрыше плей-офф. Всего на счету Кучерова стало 10 (5+5) очков в 5 матчах Кубка Стэнли. Никита установил новый рекорд клуба по очкам в одной серии плей-офф, побив достижение Тайлера Джонсона (9 баллов в финале конференции-2015 с «Нью-Йорк Рейнджерс»).