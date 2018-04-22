Мошенники рассылали электронные письма от имени комиссара НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала официально заявление о том, что в последнее время было зафиксировано большое количество поддельных электронных писем, разосланных якобы от имени комиссара НХЛ Гэри Беттмэна. В этих письмах адресату предлагалось совершить телефонный звонок или другие действия.
«НХЛ будет вести расследование этого случая, поскольку рассылка была массовой. Все письма были отправлены с поддельных учётных записей, которые не имеют отношения к лиге и комиссару», — значится в сообщении НХЛ.
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