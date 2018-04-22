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Микко Коскинен может перейти в «Эдмонтон Ойлерз»

Микко Коскинен может перейти в «Эдмонтон Ойлерз»
Хоккей / НХЛ

Финские и североамериканские СМИ рассматривают высокую вероятность перехода голкипера Микко Коскинена в «Эдмонтон Ойлерз».

Сразу несколько источников, в том числе известный инсайдер Spotsnet Эллиот Фридман, называют «нефтяников» главным претендентом на финского вратаря. Издание Edmonton Journal считает, что «Эдмонтон» может подписать Коскинена с прицелом на роль бэкапа для основного голкипера «Ойлерз» Кэма Тальбо.

Контракт Коскинена со СКА истекает 30 апреля 2018 года. Он может перейти в один из клубов НХЛ в качестве свободного агента.

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