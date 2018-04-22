Стал известен состав сборной России на матч ЮЧМ с финнами

Опубликован состав юниорской сборной России на матч домашнего чемпионата мира с командой Финляндии. Встреча начнётся в 13:30 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.



Вратари: Мифтахов (Исаев);

Галенюк (А) — Журавлёв (А), Морозов — Марченко — Исхаков;

Малышев (К) — Мисюль, Ротенберг — Завгородний — Соркин;

Романов — Охотюк, Жабреев — Дорофеев;

Жиляков — Замула, Спиридонов — Михайлов — Подкользин.

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