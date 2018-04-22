Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Жирона» — «Эспаньол»
Матч-центр:
Главная / Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18 /

Стал известен состав сборной России на матч ЮЧМ с финнами

Стал известен состав сборной России на матч ЮЧМ с финнами
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Опубликован состав юниорской сборной России на матч домашнего чемпионата мира с командой Финляндии. Встреча начнётся в 13:30 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.

Вратари: Мифтахов (Исаев);

Галенюк (А) — Журавлёв (А), Морозов — Марченко — Исхаков;

Малышев (К) — Мисюль, Ротенберг — Завгородний — Соркин;

Романов — Охотюк, Жабреев — Дорофеев;

Жиляков — Замула, Спиридонов — Михайлов — Подкользин.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Россия прошла проверку Чехией и остаётся непобедимой на ЮЧМ
Впереди – битва за первое место в группе с Финляндией.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент