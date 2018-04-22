Лидеры «Каролины» Ахо и Терявяйнен сыграют за сборную Финляндии на ЧМ-2018

Нападающие, не вышедшИЕ в плей-офф «Каролины Харрикейнз», Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен на следующей неделе присоединятся к сборной Финляндии. Об этом сообщается на официальном сайте финской федерации. Планируется, что игроки примут участие в предстоящем чемпионате мира по хоккею, который пройдёт в Дании.

Форварды стали абсолютными лидерами «ураганов» по результативности в нынешнем сезоне. Ахо в 78 матчах регулярного чемпионата набрал 65 (29+36) очков. У Терявяйнена в 82 встречах — 64 (23+41) результативных балла.