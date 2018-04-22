Александр Свитов проводит 150-й матч в плей-офф чемпионатов страны

Для нападающего казанского «Ак Барса» Александра Свитова проходящая в Казани встреча финальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА является 150-й по счёту в матчах на вылет.

В плей-офф чемпионатов России Свитов помимо «Ак Барса» выступал за омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев». В сезоне-2010/11 он стал обладателем кубка Гагарина в составе «Салавата».

В нынешнем чемпионате 35-летний Свитов провёл 18 матчей в розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Александр записал на свой счёт 4 (1+3) очка.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.