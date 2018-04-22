«Ак Барс» открыл счёт в начале третьего периода матча финальной серии с ЦСКА

В пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА (1:0) открыт счёт.

В начале третьего периода, на 42-й минуте встречи, Роб Клинкхаммер в большинстве отправил шайбу в сетку ворот московской команды. Главный тренер гостей Игорь Никитин воспользовался челленджем для просмотра на предмет помехи вратарю, но судьи признали взятие ворот верным.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Счёт в серии 3-1 в пользу «Ак Барса».

«Чемпионат» ведёт текстовую он-лайн трансляцию матча.