Зарипов: думаю, руководство задумается о переименовании кубка в кубок татарина

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал победу в финале в Кубке Гагарина над ЦСКА. Счёт в серии 4-1.

«Эмоции, я уже осознаю, что стал пятикратным обладателем кубка Гагарина. Эмоции после каждой победы одинаковые – максимально положительные. Они не сравнимы ни с чем. Мы начинаем сезон, чтобы выиграть. В очередной раз это получается сделать.

Очень неприятная была ситуация в начале сезона. Хорошо, что выкарабкались из неё, добились справедливости и довели сезон до победной ноты.

Серия с ЦСКА, несмотря на счёт, не была лёгкой. Каждая игра была упорной и тяжёлой. Посмотрите сами – все матчи с разницей в один гол. Где-то наше мастерство, опыт и везение сыграли нам на руку.

Думаю, после третьего раза руководство, наверное, задумается, чтобы переименовать его в кубок татарина. Насколько тяжелее пятый кубок? Он одинаково весит, если только тяжелее на 30-40 фамилий, которые добавятся», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.