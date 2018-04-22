ФХР вызвала 14 участников финала Кубка Гагарина в сборную России

Штаб сборной России вызвал на сбор для подготовки к чемпионату мира следующих игроков: голкипера Илью Сорокина, защитников Богдана Киселевича, Никиту Нестерова, Михаила Науменкова (все — ЦСКА), Альберта Яруллина, Василия Токранова (оба — «Ак Барс»), нападающих Ивана Телегина, Сергея Андронова, Валерия Ничушкина, Максима Шалунова, Михаила Григоренко, Кирилла Капризова (все — ЦСКА), Владимира Ткачёва, Станислава Галиева (оба — «Ак Барс»), — сообщила Федерация хоккея России.

Казанский «Ак Барс» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги оказался сильнее московского ЦСКА. Хозяева победили со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Таким образом, казанцы выиграли финальную серию со счётом 4-1.