Свитов: в чём секрет «Ак Барса»? Звёзды так сошлись, всё задуманное получилось

Нападающий «Ак Барса» Александр Свитов, для которого победный матч над московским ЦСКА (1:0, 4-1 в серии), стал 150-м в плей-офф в карьере, рассказал о своих впечатлениях.



«Эмоции самые положительные, чемпионство – очень важное событие, радость, счастье, не только для ребят, кто в команде, но и для тех, кто работает рядом с командой, для болельщиков, которые поддерживают тебя. Эмоции самые великолепные.



Я держал себя в руках всю серию и не реагировал на провокации? Я уже много лет в лиге, вы меня всё пытаетесь с какими-то провокациями связать. Я не тафгай и никогда себя не считал тафгаем.



В чём секрет этой команды? Звёзды так сошлись. Звёзды – это ЦСКА и СКА? Наверное. Сплочённость была, но у нас и до этого была сплочённая команда. В этом году всё удачно сложилось, всё получилось, что задумали. Азеведу в этом году показал сумасшедшую игру в плей-офф.



Давайте пока не будем о контрактах. Будем праздновать, о контрактах потом», — передаёт слова Свитова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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