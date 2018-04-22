Билялетдинов — о контракте: люблю и ценю свою работу, собираюсь её продолжать

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы в финале Кубка Гагарина над московским ЦСКА (4-1 в серии) рассказал о ситуации со своим контрактом.

«Буду ли продлевать контракт? Даже не думаю об этом. Собираюсь продолжать работать, я люблю свою работу, ценю её. Работаю честно. Не всегда всё получается так, как хочешь, но я стараюсь и пытаюсь это сделать. Я люблю хоккей, люблю ребят. Я с них много требую, конечно, но отношусь к ним с большим уважением. Мне нравится с ними быть, общаться, я не устаю от этого», — цитирует слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.