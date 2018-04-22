Кузьменко: в каждой игре у ЦСКА были грубые ошибки. «Ак Барс» за это наказывал

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко прокомментировал поражение в финале в Кубке Гагарина от «Ак Барс». Счёт в серии 1-4.

«Сейчас сложно сказать сразу после матча обо всей серии. Но если немного подумать, то в каждой игре у нас были грубые ошибки. «Ак Барс» за это нас постоянно наказывал. У казанцев опытная команда, где-то это сыграло свою роль, мы не смоги реализовать ошибки соперника. Я бы так не сказал, что если бы наладили большинство, то это стало бы козырем. «Ак Барс» тоже мало забил в большинстве, как и мы. В плей-офф разбирается каждый шаг соперника. Очень тяжело что-то новое придумать.

Должно пройти какое-то время, чтобы можно было сделать вывод по этом сезону – хорошо или плохо выступили. Сыграли достойно, но выиграть Кубок Гагарина не получилось. У «Ак Барса» сильнее оборона. Уже сколько лет прошло, как Билялетдинов поставил им эту тактику. Они из года в год играют в такой манере. СКА больше нацелен на атаку. Вот и вся разница. Наверное, ЦСКА это и помогло в финале конференции. Победа над СКА не выхолостила, это тут не причём. После каждого раунда мы восстанавливалась, нам давали передохнуть. Времени для восстановления было достаточно. Мы с новыми силами готовились к следующему раунду.

У «Ак Барса» вся команда хорошая, не стоит выделять одного Гарипова. Все у них молодцы, сыграли здорово. Мне же остаётся только поблагодарить наших болельщиков, будем готовиться дальше. Они – молодцы, поддерживали нас весь сезон», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.