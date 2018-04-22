Азеведу: признание самым ценным игроком плей-офф? Неважно, мы выиграли Кубок

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу поделился эмоциями от победы его команды в Кубке Гагарина. Легионер был признан самым ценным игроком розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина сезона-2017/18. Он стал первым иностранным хоккеистом в истории Континентальной хоккейной лиги, удостоившимся этой награды.

«Это просто невероятно! Пришлось пройти через многое, было тяжело, но сейчас я просто очень счастлив, что мы выиграли Кубок. Признание самым ценным игроком плей-офф? Сейчас это совсем неважно. Мы выиграли Кубок!» – сказал Азеведу в интервью изданию «БИЗНЕС Online».