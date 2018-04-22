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«Динамо» Спб на выезде переиграло «СКА-Нева» и находится в шаге от победы в ВХЛ

«Динамо» Спб на выезде переиграло «СКА-Нева» и находится в шаге от победы в ВХЛ
Хоккей / ВХЛ

Петербургское «Динамо» оказалось сильнее «СКА-1946» в четвёртом матче финальной серии Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). «Динамо» повело в серии до четырёх побед со счётом 3-1, команда находится в шаге от победы в турнире.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Даниил Жарков, Михаил Орлов и Константин Кузнецов. «СКА-1946» ответил точным броском Владислава Сёмина.

Следующий матч финальной серии ВХЛ состоится 25 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
22 апреля 2018, воскресенье. 19:30 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
1 : 3
0:2, 0:0, 1:1
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Жарков – 00:46 (5x5), 0:2 – Орлов (Назаревич) – 03:23 (5x4), 0:3 – Кузнецов – 53:52 (5x5), 1:3 – Сёмин – 58:24 (6x5)
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