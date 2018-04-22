Никита Сошников: в сборной России мне легче играется, нежели в «Сент-Луисе»

Нападающий национальной сборной России и «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников прокомментировал результат встречи со сборной Чехии на Евротуре (1:2).



«Тяжело сказать, в чём наша проблема. Не могу сказать, что хладнокровия не хватило. Может, немного не хватило везения. Но это всё оправдания, надо забивать такие моменты. Драка с моим участием? Меня толкали в спину у борта, когда я ехал открываться. Посчитал нужным за себя заступиться.



Мне здесь легче играется, нежели в «Сент-Луисе». Площадка больше, моментов создаём намного больше. Со шведами было тяжеловато, вчера было легче, а сегодня уже намного лучше», — приводит слова Сошникова официальный сайт ФХР.

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