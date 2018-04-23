Бурмистров: победили для всей России, не только два клуба у нас могут выигрывать

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился впечатлениями от победы его команды в финале розыгрыша Кубка Гагарина над столичным ЦСКА (4-1).
«Эмоций нет уже, если честно. Мы выиграли, мы сделали это для нашей республики, для нашего города. Для всей России, чтобы не говорили, что только два клуба у нас в стране могут выигрывать. Мы вернули трофей в Казань и очень рады. Стоило ли ради этого возвращаться из НХЛ? Для этого и возвращался», – сказал Бурмистров изданию «БИЗНЕС Online».
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