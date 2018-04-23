ФХР вызвала Никиту Задорова в сборную России

Штаб сборной России вызвал на сбор для подготовки к чемпионату мира защитника «Колорадо Эвеланш» Никиту Задорова, сообщила Федерация хоккея России.

Колорадо» сегодня завершил борьбу за кубок Стэнли, уступив «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф (0:5). Счёт серии — 2-4.

В 6 матчах Кубка Стэнли Задоров набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+1» и 32 штрафных минутах.

Ранее в национальную команду был вызван защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов.