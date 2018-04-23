Источник: нападающий «Рейнджерс» Давид Деарне станет игроком «Локомотива»

Канадский нападающий Давид Деарне подпишет контракт с одним из клубов Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. По информации «Спорт Бизнес Online», этим клубом будет «Локомотив».

В минувшем сезоне 31-летний центральный форвард выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету 28 (6+22) очков в 71 матче при показателе полезности «-22».

Помимо «синерубашечников» за карьеру в НХЛ Деарне выступал в составе «Монреаль Канадиенс» и «Эдмонтон Ойлерз». В общей сложности он набрал 282 (87+195) очка в 524 матчах при показателе полезности «+13».