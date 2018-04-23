14 игроков из НХЛ сыграют за сборную Швеции на домашнем этапе Евротура

Сборная Швеции объявила состав на домашний этап Евротура, который пройдёт с 26 по 29 апреля, информирует официальный сайт Федерации хоккея Швеции. В национальную команду включены 14 игроков из Национальной хоккейной лиги.

Вратари: Филип Густавссон («Оттава Сенаторз»), Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар», КХЛ), Андерс Нильссон («Ванкувер Кэнакс»);

Защитники: Джон Клингберг («Даллас Старз»), Микаэль Викстранд («Ферьестад»), Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»), Лоуренс Пилут, Эрик Бреннстрем (оба – «ХВ-71»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотс»), Адам Альмквист («Фрелунда»), Эрик Густафссон («Чикаго Блэкхоукс»);

Нападающие: Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Микаэль Баклунд («Калгари Флэймз»), Юхан Ларссон («Баффало Сэйбрз»), Маттиас Янмарк («Даллас Старз»), Якоб Нильссон («Мора»), Деннис Эверберг («Нефтехимик», КХЛ), Патрик Закриссон («Сибирь», КХЛ), Лиас Андерссон, Мика Зибанеджад (оба – «Нью-Йорк Рейнджерс»), Якуб де ла Роуз («Монреаль Канадиенс»), Джон Норман («Йокерит», КХЛ), Аксель Юнссон Фьелльбю («Юргорден»), Карл Клингберг («Цуг»), Магнус Пяаярви («Оттава Сенаторз»).

Также своё согласие на участие в чемпионате мира дали защитник Хампус Линдхольм и нападающий Рикард Ракелль (оба — «Анахайм Дакс»).