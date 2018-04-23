ЮЧМ-2018: сборная Чехии в Челябинске нанесла разгромное поражение Франции

Завершился второй матч игрового дня на юниорском чемпионата мира—2018, который проходит в Магнитогорске и Челябинске.

Сборная Чехии в Челябинске разгромила команду Франции. Матч завершился со счётом 9:2. В составе победителей отличились Войтех Стржондала, Карел Плашек (дубль), Матей Пекарж, Михал Квасница (дубль), Адам Гаярски, Матей Блюмель и Яромир Пытлик. В составе команды Франции успех праздновали Флавьян Дер и Пьеррик Дюбе.

Подопечные Давида Брука одержали первую победу на мировом первенстве, в свою очередь команда Антони Мортаса завершила групповой турнир с 4 поражениями в 4 матчах и разностью шайб «-26».

В Магнитогорске Беларусь за 12 секунд до конца третьего периода вырвала победу у Швейцарии — 5:4.