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ЮЧМ-2018: сборная Чехии в Челябинске нанесла разгромное поражение Франции

ЮЧМ-2018: сборная Чехии в Челябинске нанесла разгромное поражение Франции
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Завершился второй матч игрового дня на юниорском чемпионата мира—2018, который проходит в Магнитогорске и Челябинске.

Сборная Чехии в Челябинске разгромила команду Франции. Матч завершился со счётом 9:2. В составе победителей отличились Войтех Стржондала, Карел Плашек (дубль), Матей Пекарж, Михал Квасница (дубль), Адам Гаярски, Матей Блюмель и Яромир Пытлик. В составе команды Франции успех праздновали Флавьян Дер и Пьеррик Дюбе.

U18 ЧМ-2018
23 апреля 2018, понедельник. 13:30 МСК
Чехия U18
9 : 2
1:1, 3:1, 5:0
Франция U18
1:0 – Стржондала (Клейна, Плашек) – 07:26 (5x5), 1:1 – Дер (Фабре, Брюше) – 18:26 (5x4), 1:2 – Дюбе (Каттрон) – 26:14 (5x5), 2:2 – Плашек (Забрански, Еник) – 27:45 (5x4), 3:2 – Плашек (Стржондала) – 31:11 (4x4), 4:2 – Пекарж (Блюмель, Лауко) – 39:35 (5x5), 5:2 – Квасница (Лауко, Пекарж) – 42:09 (5x5), 6:2 – Гаярски (Еник, Доктор) – 43:14 (5x5), 7:2 – Блюмель (Чайка, Теплы) – 47:04 (5x5), 8:2 – Квасница (Лауко) – 48:13 (5x5), 9:2 – Пытлик (Теплы, Еник) – 54:27 (5x5)

Подопечные Давида Брука одержали первую победу на мировом первенстве, в свою очередь команда Антони Мортаса завершила групповой турнир с 4 поражениями в 4 матчах и разностью шайб «-26».

В Магнитогорске Беларусь за 12 секунд до конца третьего периода вырвала победу у Швейцарии — 5:4.

Сборная Беларуси в упорной борьбе вырвала победу у команды Швейцарии на ЮЧМ-2018
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