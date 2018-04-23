КХЛ утвердила новый состав дивизионов, «Торпедо» теперь на Востоке

КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19, а также состав дивизионов и конференций на следующий сезон.



На первом этапе чемпионата каждая команда проводит по одной игре на своём поле и поле соперника со всеми остальными командами (48 матчей, 24 на своём поле и 24 на поле соперника). Дополнительно все команды проводят внутри своих конференций 14 матчей (7 на своём поле и 7 на поле соперника). Всего на первом этапе чемпионата каждая команда проводит по 62 матча, 31 – на своём поле и 31 – на поле соперника.



По итогам первого этапа по 8 команд из каждой конференции получают право участия во втором этапе чемпионата (плей-офф). В каждой конференции первые два номера «посева» получают команды, занявшие первые места в своих дивизионах, в порядке убывания спортивных результатов по итогам первого этапа чемпионата. В каждой конференции номера «посева» с 3-го по 8-й получают команды в порядке убывания спортивных результатов по итогам Первого этапа Чемпионата, вне зависимости от дивизиона, в котором они играли.



Состав дивизионов и конференций сезона-2018/2019 :



Дивизион Боброва:



«Динамо», г. Москва

«Динамо», г. Рига

«Йокерит», г. Хельсинки

«Северсталь», г. Череповец

СКА, г. Санкт-Петербург

«Спартак», г. Москва



Дивизион Тарасова:



«Витязь», Подмосковье

«Динамо», г. Минск

«Локомотив», г. Ярославль

«Слован», г. Братислава

ХК «Сочи», г. Сочи

ЦСКА, г. Москва



Дивизион Харламова:



«Автомобилист», г. Екатеринбург

«Ак Барс», г. Казань

«Металлург», г. Магнитогорск

«Нефтехимик», г. Нижнекамск

«Торпедо», г. Нижний Новгород

«Трактор», г. Челябинск



Дивизион Чернышёва:



«Авангард», Омская область

«Адмирал», г. Владивосток

«Амур», г. Хабаровск

«Барыс», г. Астана

«Куньлунь Ред Стар», г. Пекин

«Салават Юлаев», г. Уфа

«Сибирь», Новосибирская область.

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