Хишир: «Нью-Джерси» доказал людям их неправоту, но сейчас только разочарование

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир поделился мнением о поражении команды в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).



«Я надеюсь, что смогу продолжать в том же духе ещё много лет. Мы доказали многим людям их неправоту в этом сезоне, но… Сейчас у меня нет других чувств, кроме разочарования. Горжусь своими одноклубниками и тем, где сумели оказаться „Девилз“ как организация», — приводит слова Хишира официальный сайт НХЛ.