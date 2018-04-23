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Хишир: «Нью-Джерси» доказал людям их неправоту, но сейчас только разочарование

Хишир: «Нью-Джерси» доказал людям их неправоту, но сейчас только разочарование
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир поделился мнением о поражении команды в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).

«Я надеюсь, что смогу продолжать в том же духе ещё много лет. Мы доказали многим людям их неправоту в этом сезоне, но… Сейчас у меня нет других чувств, кроме разочарования. Горжусь своими одноклубниками и тем, где сумели оказаться „Девилз“ как организация», — приводит слова Хишира официальный сайт НХЛ.

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«Столичные» одержали ключевую победу и находятся в шаге от второго раунда. «Тампа» этот шаг уже сделала.
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