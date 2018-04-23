Вафина: «Агидель» побила стереотип мужских клубов о победителях «регулярки»

Нападающий «Агидели» Александра Вафина поделилась впечатлениями после победы в ЖХЛ.



«Эмоции наилучшие, рада, что попала именно в этот коллектив. Приятно играть в России, где всё своё, всё родное. У нас сильный состав, мы сделали то, что должны были сделать. Так и должно было быть, мы все работали. Счёт убедительный в серии, мы не оставили шансов. Рады, что уверенно сыграли все игры, использовали свои силы. Все были сплочённым коллективом — даже девчонки, пропускавшие смены, без них мы не смогли бы.



Плей-офф – это турнир на вылет, без разницы, как сложилась «регулярка». Это очень сложно, эти игры добавляют адреналина, некогда расслабиться. Круто, что ввели плей-офф. Надеюсь, что следующие будут ещё более интересными. Мы побили стереотипы мужских команд, что победитель «регулярки» не может взять Кубок. Смотрите, в этом нет ничего сверхъестественного», — цитирует Вафину официальный сайт лиги.

Чемпионом Женской хоккейной лиги стала «Агидель»