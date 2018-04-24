Овечкин: не надо смотреть на то, что было раньше. Новый сезон — новая серия

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в серии с «Коламбус Блю Джекетс» (4-2) и предстоящие матчи второго раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз».
«Никто не знает, что случится в будущем. Мы уступали «Коламбусу» после двух матчей, но у нас не было никакой паники. Мы просто верили друг в друга, знали, что придётся тяжело. Но все смогли успешно приспособиться, сыграть в хороший хоккей, и это принесло команде успех.
Да, в прошлом мы неудачно играли во втором раунде. Но не смотрите на то, что происходило в предыдущие годы. Сейчас всё по-новому, это новый сезон, новая серия. Нам по-прежнему просто нужно верить друг в друга», — приводит слова Овечкина Washington Post.
Почему Овечкин настоящий мужик. Такой «Вашингтон» может пройти «Питтсбург»
А дальше уже можно будет думать о Кубке Стэнли.