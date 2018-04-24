Череповецкая «Северсталь» подписала новый договор сотрудничества с клубом ВХЛ «Ижсталь», информирует официальный сайт команды.



«За пять лет между клубами сложились плодотворные и взаимовыгодные отношения. За это время за ижевский клуб по двусторонним контрактам было заявлено около 90 хоккеистов из „Северстали“, 67 из которых приняли участие в играх чемпионата ВХЛ. За пять сезонов командированные из „Северстали“ игроки в составе ижевского клуба в официальных матчах в сумме забили 194 гола и сделали 277 результативных передач», — указано на сайте.