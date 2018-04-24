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Гюнцель: играть в связке с Сидни Кросби — мечта любого хоккеиста

Гюнцель: играть в связке с Сидни Кросби — мечта любого хоккеиста
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель после победы в серии с «Филадельфией Флайерз» (4-2) признался, что горд быть частью системы «пингвинов».

«Быть частью такой команды и играть в связке с Кросби — это мечта каждого хоккеиста. Я же просто пытаюсь взять максимум от предоставившейся мне возможности», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

Гюнцель забил 4 гола, «Питтсбург» — во втором раунде. И всё это без Малкина
«Нэшвилл» тоже не стал откладывать продление кубкового маршрута, оставив не у дел «Колорадо».
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