Семь игроков из КХЛ сыграют за Финляндию на этапе Евротура

Опубликован состав сборной Финляндии на этап Евротура в Швеции, в ростере семь игроков КХЛ.



Вратари: Харри Сятери («Флорида», НХЛ), Вилле Хуссо («Сент-Луис, НХЛ), Эро Килпеляйнен («Эребру», Швеция);



Защитники: Вилле Покка («Оттава», НХЛ), Томми Кивистё («Йокерит»), Юлиус Хонка («Даллас», НХЛ), Урхо Вааканайнен («СайПа»), Хенри Йокихарью («Портленд», WHL), Казимир Юргенс («Пеликанс»), Миро Хейсканен (ХИФК), Олли Юолеви (ТПС), Юусо Риикола («КалПа»), Кристиан Някювя («Линчёпинг», Швеция);



Нападающие: Марко Анттила, Мика Ниеми, Пекка Йормакка, Олли Палола (все – «Йокерит»), Вели-Матти Савинайнен («Югра»), Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен (оба – «Каролина», НХЛ), Тони Раяла («Биль», Швейцария), Янне Песонен, Туомас Киискинен (оба — «Вякшё», Швеция), Сами Санделл («Ильвес»), Юусо Иконен («Брюнэс», Швеция), Йонас Энлунд («Сибирь»), Сакари Маннинен, Йере Саллинен (оба – «Эребру», Швеция), Юусо Пуустинен, Антти Суомела (оба – ЮП).