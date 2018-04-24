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Россия U18 — Cловакия U18: россияне забили три гола за две минуты

Россия U18 — Cловакия U18: россияне забили три гола за две минуты
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Юниорской сборной России в матче группового этапа чемпионата мира с командой Словакии удалось забросить три шайбы за две минуты. Во втором периоде Даниил Мисюль, Александр Романов и Кирилл Марченко забили по голу, уложившись в 119 секунд.

В матче продолжается второй период, счёт равный — 4^4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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