Россия U18 — Cловакия U18: россияне забили три гола за две минуты

Юниорской сборной России в матче группового этапа чемпионата мира с командой Словакии удалось забросить три шайбы за две минуты. Во втором периоде Даниил Мисюль, Александр Романов и Кирилл Марченко забили по голу, уложившись в 119 секунд.



В матче продолжается второй период, счёт равный — 4^4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.