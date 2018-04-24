Новиков — о вызове Галиева: если игрок проявил себя, он достоин вызова в сборную

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал включение форварда «Ак Барса» Станислава Галиева в состав национальной сборной на последний этап Евротура.



«Есть две стороны медали. Играть за клуб, где всё наиграно и притёрто, — это одна ситуация, а играть за сборную — это совершенно другая. И они часто не стыкуются. Но если игрок проявил себя в национальном чемпионате, то, конечно, он достоин попадания в сборную. Важно, как тренер будет использовать его, потому что здесь всё взаимосвязано. Один человек в хоккей не играет. Если хоккеист показывает сильные качества во внутреннем чемпионате — это повод для вызова в сборную», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Каким будет состав сборной России на ЧМ? Всё очень запутанно Кажется, у Ильи Воробьёва есть проблемы с комплектованием национальной команды.