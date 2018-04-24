«Лада» подала документы на участие в чемпионате ВХЛ

В офис Федерации хоккея России были представлены документы от хоккейного клуба «Лада» из Тольятти на участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2018/19, информирует официальный сайт лиги.



После проверки всех документов, а также инспектирования арены на предмет соответствия регламенту ВХЛ, будет принято решение о допуске ХК «Лада» к участию в чемпионате.



Напомним, после регулярного чемпионата-2017/18 совет директоров лиги исключил «Ладу» из Континентальной хоккейной лиги.

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