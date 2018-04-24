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Ярославский «Локо» обыграл «СКА-1946» и стал обладателем Кубка Харламова

Фото: mhl.khl.ru
Ярославский «Локо» обыграл «СКА-1946» и стал обладателем Кубка Харламова
Хоккей / МХЛ

Ярославский «Локо» оказался сильнее петербурского «СКА-1946» в шестом матче финальной серии Кубка Харламова, встреча завершилась со счётом 7:3. Таким образом, ярославский клуб выиграл серию со счётом 4-2 и стал обладателем Кубка Харламова.

В составе «Локо» заброшенными шайбами сумели отметиться Павел Кудрявцев, Александр Полунин, Данил Гизатуллин, Григорий Денисенко, Георгий Иванов и Александр Калинин, оформивший дубль. У «СКА-1946» голы на свой счёт записали Владислав Курбатов, Михаил Мальцев и Кирилл Петьков.

МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 6-й матч
24 апреля 2018, вторник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
3 : 7
1:3, 1:1, 1:3
Локо
Ярославль
0:1 – Калинин (Афанасьев) – 05:11 (5x5), 0:2 – Кудрявцев (Алексеев, Полунин) – 11:39 (5x5), 1:2 – Курбатов (Ожгихин, Петьков) – 13:30 (5x4), 1:3 – Полунин (Фатеев) – 14:43 (4x4), 2:3 – Мальцев (Алтыбармакян) – 25:11 (5x4), 2:4 – Гизатуллин (Афанасьев, Калинин) – 37:05 (5x5), 2:5 – Денисенко (Фатеев) – 44:38 (5x4), 2:6 – Иванов (Гизатуллин, Каюмов) – 46:16 (5x5), 3:6 – Петьков – 51:43 (4x4), 3:7 – Калинин (Алексеев) – 56:00 (5x5)
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