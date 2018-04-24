Ярославский «Локо» обыграл «СКА-1946» и стал обладателем Кубка Харламова

Ярославский «Локо» оказался сильнее петербурского «СКА-1946» в шестом матче финальной серии Кубка Харламова, встреча завершилась со счётом 7:3. Таким образом, ярославский клуб выиграл серию со счётом 4-2 и стал обладателем Кубка Харламова.



В составе «Локо» заброшенными шайбами сумели отметиться Павел Кудрявцев, Александр Полунин, Данил Гизатуллин, Григорий Денисенко, Георгий Иванов и Александр Калинин, оформивший дубль. У «СКА-1946» голы на свой счёт записали Владислав Курбатов, Михаил Мальцев и Кирилл Петьков.