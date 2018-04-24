Министр спорта РФ: преклоняюсь перед мастерством Дацюка, он везде лидер

Министр спорта России Павел Колобков напутствовал национальную сборную перед ЧМ-2018 и рассказал о своём восхищении нападающим Павлом Дацюком.



«Сейчас у нас много молодых ребят. Для многих из вас предстоящий чемпионат мира будет первым. Желаю вам победы! Понимаю, что много сильных команд, которые готовятся, тоже хотят победить. Надеюсь на опыт тренерского штаба, Паши Дацюка, ваш опыт. Будем за всех вас переживать.



Павла знаю давно, мне было интересно его мнение об Олимпиаде, о финальном матче с Германией. Преклоняюсь перед его мастерством. Каждый раз он выступает на самом высоком уровне. В любой команде он лидер. Интересно общаться, узнать, как он находит в себе силы выступать на самом высоком уровне», — цитирует Колобкова «Р-Спорт».