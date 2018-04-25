АХЛ: Денис Гурьянов забросил победную шайбу и вывел «Техас» в следующий раунд

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Техас Старз» Денис Гурьянов забросил единственную шайбу в четвёртом матче серии первого круга Кубка Колдера с «Онтарио Рейн» (1:0). Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Техаса», что позволило ему пробиться в четвертьфинал плей-офф.

Российский хоккеист отличился на 47-й минуте матча, удачно сыграв на добивании после броска Роопе Хинтца. Всего на счету Гурьянова 2 (2+0) очка в 4 матчах плей-офф. Голкипер «Старз» Майк Маккенна отразил 47 бросков.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Техаса».