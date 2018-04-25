Лучший телерейтинг в США у «Питтсбурга», самый большой спад – у «Рейнджерс»

Журнал Sports Business опубликовал данные по телерейтингам хоккейных трансляций НХЛ по отдельным городам и прилегающим территориям США в регулярном чемпионате-2017/18, а также показатели роста и снижения по отношению к предыдущему году.

В топ-5 самых популярных команд на локальных американских рынках вошли «Питтсбург Пингвинз» (средний рейтинг – 5,81), «Баффало Сэйбрз» (4,62), «Сент-Луис Блюз» (3,93), «Миннесота Уайлд» (3,43) и «Бостон Брюинз» (2,95). При этом во всех пяти городах рейтинг снизился по сравнению с прошлым годом.

В топ-5 худших попали «Лос-Анджелес Кингз» (0,54), «Нью-Йорк Айлендерс» (0,39), «Аризона Койотс» (0,35), «Флорида Пантерз» (0,27) и «Анахайм Дакс» (0,24).

Лучший прогресс показали «Нэшвилл Предаторз» (рейтинг 2,1, прирост рейтинга +163%), «Даллас Старз» (рейтинг 0,71, прирост +88%), «Колорадо Эвеланш» (рейтинг 1,07, прирост +79%), «Нью-Джерси Дэвилз» (0,59, прирост 50%) и «Айлендерс» (рейтинг 0,39, прирост 50%).

Максимальный регресс показали «Филадельфия Флайерз» (рейтинг 1,96, снижение рейтинга -25%), «Баффало» (рейтинг 4,62, снижение -25%), «Детройт Ред Уингз» (1,51, снижение -27%), «Чикаго Блэкхоукс» (рейтинг 2,36, снижение -29%) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (рейтинг 0,85, снижение -36%).

Рейтинг – это количество людей, которые в среднем смотрели ту или иную программу. В данном случае он выражается в процентах от исследуемых локальных телевизионных аудиторий каждого из рынков.