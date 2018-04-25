Защитник «Анахайма» Бошемен объявил о завершении карьеры

Защитник «Анахайм Дакс» Франсуа Бошемен объявил о завершении карьеры, информирует 98,5 Sports.

По словам 37-летнего игрока, он принял такое решение, чтобы уделять больше внимания своей семье и троим детям.

За карьеру в НХЛ Бошемен сыграл 903 матча, в которых набрал 288 (76+212) очков при показателе полезности «+14» и 501 минуте штрафа.

Канадский хоккеист выступал за «Монреаль Канадиенс», «Коламбус Блю Джекетс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Колорадо Эвеланш» и «Анахайм», в котором провел большую часть своей карьеры и куда дважды возвращался. В 2007 году в составе «Дакс» Бошемен стал обладателем Кубка Стэнли, набрав 8 (4+4) очков в 20 матчах победного плей-офф.